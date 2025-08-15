Актриса Яна Кошкина вернулась к экс-мужу Черкасову спустя 2 месяца после развода

Актриса Яна Кошкина вернулась к бывшему мужу Анатолию Черкасову. Воссоединение экс-супругов произошло спустя два месяца после развода. Об этом StarHit сообщили в окружении пары.

В июне этого года Кошкина выступила с заявлением о расставании с бизнесменом. Новость оказалась неожиданной для поклонников звезды «Однажды в России», ведь она долгое время даже не показывала мужа, не желая афишировать личную жизнь. Яна признавалась, что они разошлись без скандалов и опровергла, что причиной стали измены и домашнее насилие. Тогда же актриса делилась, что в ее жизни начался новый этап, но продлился он, по всей видимости, недолго.

Как рассказали в окружении бывших супругов, они снова вместе. Кошкина вернулась к Черкасову, но, возможно, на самом деле они даже не расставались.

«В любом случае Яна же и стала инициатором их воссоединения. Она очень вспыльчивая, эмоциональная, наверно, поэтому и ревнует его к каждому столбу. При этом властная, крутит парнем как хочет. А Толя попал под ее чары, выполняет все хотелки», - сообщили друзья бизнесмена.

Ранее Таша Белая обвинила Яну Кошкину в преследовании из-за ревности к бывшему мужу.