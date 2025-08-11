«Названивает с угрозами по ночам»: Яну Кошкину обвинили в преследовании подруги бывшего мужа

Модель Таша Белая обвинила Яну Кошкину в преследовании из-за ревности к бывшему мужу, бизнесмену Анатолию Черкасову.

Как пишет StarHit, Белая дружила с мужчиной еще до того, как он женился на Кошкиной в 2023 году. В 2025 году брак актрисы и бизнесмена распался, однако она якобы начала отправлять сообщения с угрозами Белой.

«Ты с какой целью моему мужу пишешь? Он пожаловался на твою навязчивость. Ты себя видела? На что надеешься?» — интересовалась Яна у Таши в 04:30 утра.

Кроме того, Кошкина якобы регулярно «сторожит соперницу в караоке», владельцами которого являются ее бывший муж и комик Гарик Харламов. По данным издания, в разгорающийся конфликт попытался вмешаться Черкасов, так как недоволен поведением бывшей жены.

«Она пьяная названивает с угрозами по ночам. С этим Толиком столько девушек общается, а она набросилась именно на Ташу. На днях была последняя капля. Это ревность, хотя ранее Белая и Кошкина общались, хоть и недолго», - рассказал неназванный источник.

По словам собеседника издания, Яна после свадьбы запрещала мужу даже здороваться с Ташей, хотя их всегда связывала только дружба.

Ранее сообщалось, что в июне Яна Кошкина рассказала о расставании с мужем после полутора лет брака. По словам знаменитости, им удалось избежать скандалов и ссор, все прошло мирно.

Напомним, что долгое время Яна скрывала избранника от публики. Они поженились в загсе в Барвихе, а медовый месяц провели на Мальдивах. Известно, что мужчина младше актрисы на семь лет.