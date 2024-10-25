Актриса Яна Кошкина снялась с мужем, которого скрывает, спустя год после свадьбы

Актриса Яна Кошкина устроила фотоссесию с мужем спустя год после свадьбы. Звезда шоу «Однажды в России» все еще не показывает лицо супруга.

О тайном бракосочетании Яны стало известно в 2023 году. В Сети появились кадры из ЗАГСа, на которых Кошкина была в свадебном платье рядом с бизнесменом Анатолием Черкасовым. При этом подробностей торжества пара так и не раскрыла. Более того, актриса до сих пор скрывает мужа, чем вызывает насмешки поклонников.

Пользователи не понимают, зачем Яна прячет лицо супруга, когда всем и так известна его личность. Но некоторые поддерживают знаменитость, разделяя ее позицию, что «счастье любит тишину».

На новых кадрах, которые Кошкина опубликовала в личном блоге, супруги позировали на яхте. Однако Анатолий все время был повернут спиной и прятал лицо за женой.

«Нашей семье сегодня 1 год», - подписала снимки Яна.

Отметим, что муж младше актрисы на 7 лет. Он является совладельцем караоке-клуба, которым управляет вместе с комиком Гариком Харламовым. Также у Черкасова есть несколько фирм, занимающихся инвестициями, земельными участками и недвижимостью.

Ранее Яна Кошкина рассказала, что ей предлагали за ужин в Дубае 100 млн рублей.