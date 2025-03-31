ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 31 марта 2025, 10:15
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Был общий ребенок: сын Романа Абрамовича развелся с женой Марией

31-летний сын Романа Абрамовича Аркадий развелся с женой после рождения ребенка.
Был общий ребенок: сын Романа Абрамовича развелся с женой Марией

© Starface.ru

31-летний сын Романа Абрамовича Аркадий развелся с женой после рождения ребенка. Об этом стало известно «Страстям».

Согласно данным картотеки Мировых судей Москвы, в декабре 2024 года супруги Аркадий Абрамович и Мария Абрамович подали на развод. Сами возлюбленные не афишировали свой брак. Не было известно и о том, что у супругов родился общий ребенок. Однако в карточке дела о разводе указано, что происходит расторжении брака супругов, имеющих детей.

Аркадий Абрамович

Аркадий Абрамович

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Согласно открытым данным, сын миллиардера Романа Абрамовича официально развелся 21 марта 2025 года. С кем из родителей остался общий ребенок — неизвестно.

Напомним, 31-летний Аркадий Абрамович является основателем и владельцем ARA Capital. Компания управляет активами и крупными пакетами акций компании «Газпром нефть».

Ранее мы писали о том, что актриса Паулина Андреева подтвердила слухи о разводе с Федором Бондарчуком.