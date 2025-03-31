Был общий ребенок: сын Романа Абрамовича развелся с женой Марией

31-летний сын Романа Абрамовича Аркадий развелся с женой после рождения ребенка. Об этом стало известно «Страстям».

Согласно данным картотеки Мировых судей Москвы, в декабре 2024 года супруги Аркадий Абрамович и Мария Абрамович подали на развод. Сами возлюбленные не афишировали свой брак. Не было известно и о том, что у супругов родился общий ребенок. Однако в карточке дела о разводе указано, что происходит расторжении брака супругов, имеющих детей.