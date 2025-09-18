Актриса Виктория Исакова впервые вышла в свет после смерти мужа и рассказала о последнем годе его жизни

Актриса Виктория Исакова вернулась к светской жизни после смерти мужа Юрия Мороза. Она появилась на мероприятии Premier и рассказала о том, как прошел последний год жизни режиссера. Ее слова приводит Woman.ru.

Юрий Мороз скончался от рака два месяца назад. Его уход из жизни стал для Виктории тяжелым ударом. Долгое время она предпочитала не давать никаких комментариев о супруге, однако недавно впервые рассказала о том, чем был занят режиссер перед смертью. Оказалось, что кинематографист посвящал всего себя новому фильму.

«Надо сказать, что эта картина, подготовка этой картины просто сделала нашу жизнь за последний год какой-то прекрасной совершенно, потому что мы живем кино, и поэтому благодаря этой картине последний год нашей жизни был прекрасен. Но снимать он ее, к сожалению, не смог. Он ее готовил, потом мы привлекли замечательного режиссера, который ее снял — Алексея Кокорина. Поэтому у нас в титрах два режиссера — Алексей и Юрий», - поделилась Исакова.

Речь о фильме «Таня и космонавт». На премьере проект встречали стоя и аплодисментами. По словам Виктории, именно так должны вспоминать деятелей искусства.

Ранее Виктория Исакова призналась, что тоскует без умершего мужа.