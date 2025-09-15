Актриса Василина Юсковец впервые рассказала о своих отношениях

Актриса Василина Юсковец, известная по сериалам «Ивановы-Ивановы», «Вне игры», «ИП Пирогова» и другим, в интервью для Леди Mail впервые решилась приоткрыть завесу тайны над своей личной жизнью и сообщила, что ее сердце занято.

Ее избранником стал коллега по съемочной площадке, однако его имя артистка раскрывать пока не стала.

«Мы познакомились, работая над одним творческим проектом и вместе больше полугода. И это, пожалуй, максимум, который я могу рассказать о нем», — призналась знаменитость.

Еще в июне этого года Юсковец опубликовала в соцсети совместное фото с возлюбленным. Многие решили, что на снимке — основатель группы «Нервы» Евгений Мильковский.

«Это не он, но получилось забавно, учитывая, что в 12 лет Евгений был моим кумиром. Но это не он, а мой молодой человек», – прокомментировала догадки Василина.

Свое нежелание раскрывать подробности личной жизни актриса объяснила просто, она не любит погружать окружающих в свою личную жизнь. По ее мнению, актера должны прославлять творческие работы, а не истории о романах.

