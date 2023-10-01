Актриса Валерия Ланская и танцор Эдгар Голосной расстались

Валерия Ланская отменила запланированную свадьбу с молодым танцором, об этом сообщает телеканал НТВ.

36-летняя актриса Валерия Ланская еще несколько месяцев назад рассказывала о предстоящей свадьбе со своим возлюбленным. Избранником знаменитости должен был стать балетмейстер Эдгар Голосной. Однако, торжество, намеченное на август-сентябрь, так и не состоялось.

При этом известно, что Ланская уже начала отправлять приглашения гостям и даже успела примерить несколько образов для свадьбы. В беседе с журналистами Голосной заявил, что они с Ланской не общаются.

«Да, свадьбы не будет. Так получилось», — рассказал мужчина.

При этом Голосной не уточнил причин расставания с актрисой. Сама Ланская тоже хранит молчание, лишь подогревая интерес фанатов к их несостоявшейся свадьбе разными намеками.

«Я считаю, что так правильнее и лучше. Потому что так честно», — написала артистка в соцсетях.

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