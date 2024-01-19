Актриса Валентина Теличкина рассказала, как ее спас отец

Российская актриса Валентина Теличкина 50 лет была в браке с архитектором Владимиром Гудковым, который не так давно ушел из жизни. Однако до встречи с ним у артистки были отношения с абьюзером.

О своем печальном опыте Валентина Теличкина рассказала в эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Связь с тем мужчиной она назвала «скверным анекдотом». Отец сразу же не одобрил союз дочери.

Когда актриса познакомила своего избранника с отцом, родитель час с ним беседовал и сделал определенные выводы.

«Я ни от чего отговаривать, уговаривать тебя не буду, но этот человек тебя не любит. И он вообще никого не любит — он любит только себя», — говорил отец артистки.

Теличкина призналась, что тот мужчина был хорошим манипулятором, который «самоутверждался за счет морального насилия».

Распознать абьюзера помог ей и будущий муж. Познакомившись с Владимиром Гудковым, Валентина Теличкина заявила, что ее сердце занято и попросила не влюбляться в нее. В процессе общения актриса поняла, что Владимир очень поход на ее отца и решила выйти за него замуж. У супругов появился на свет сын Иван.

Ранее психолог Малинина объяснила, какие люди обычно становятся жертвами манипуляторов. Подробности читайте в этой статье.