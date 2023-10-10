Актриса Валентина Талызина считает, что носящая парик Алла Пугачева живет во лжи. Знаменитость поделилась откровением с порталом «Царьград».

В беседе с журналистами Талызина раскритиковала уехавшую из РФ Пугачеву. По мнению актрисы, у певицы «был голос». Однако из-за провокационного поведения Алла Борисовна лишилась возможности петь и выступать перед публикой.

«Живёт во лжи с этим белым париком. Она так себя вела, что голос этот и забрали. И кто она сейчас? Бабушка», — заявила знаменитость.

Также Талызина высказалась и о звездах, которые уехали из страны в феврале 2022 года. Артистка считает, что так поступают только люди «без чести и совести».

Напомним, Алла Пугачева уже больше года не проживает в РФ. Вместе с семьей певица обосновалась в Израиле. Несмотря на вооруженный конфликт, уезжать из страны она не собирается. В личном блоге супруг Аллы Борисовны рассказал, как проводит время с детьми в бомбоубежище в Израиле. Подробности смотрите в этой статье.