Актриса Татьяна Васильева сообщила, что станет бабушкой в шестой раз. Об этом она рассказала на YouTube-канале «Эмпатия Манучи».

Актриса Татьяна Васильева пришла на интервью к Вячеславу Манучарову. Актер и телеведущий поинтересовался, сколько сейчас у Васильевой внуков.

«Пять, вот ждем шестого», — рассказала она.

Кто именно из наследников Васильевой скоро подарит ей еще одного внука, актриса рассказывать не стала. По словам Васильевой, все ее внуки разные.

«Жизнь мальчиков прошла за границей. Я не знаю, как им передались какие-то русские мотивы, поскольку я не очень успела передать наши семейные традиции, которые у нас, конечно, есть», — поделилась она.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Васильева объяснила, почему ее не снимают в кино. По словам артистки, она не переживает из-за отсутствия новых ролей.