Актриса Татьяна Сабинова поправилась на 10 кг за 1,5 месяца ради фильма «Онегин»

Актриса Татьяна Сабинова призналась, что всего за 1,5 месяца набрала 10 килограммов ради роли Ольги Лариной в новом фильме режиссера Сарика Андреасяна «Онегин». Она рассказала, что ради попадания в образ ела все подряд.

В московском кинотеатре «Октябрь» прошла светская премьера экранизации романа Александра Пушкина. Мероприятие посетили многие отечественные звезды, в том числе исполнители главных ролей. На красной дорожке журналистам Kp.ru удалось пообщаться с Татьяной Сабиновой и узнать у нее, с какими сложностями она столкнулась при работе над проектом.

Как оказалось, еще перед началом съемок актриса начала активно готовиться. Она хотела добиться максимального сходства с героиней Пушкина, поэтому начала быстро набирать вес. Ей было важно, чтобы у нее округлилось лицо.

«Я ела все подряд. В основном, фастфуд, потому что на нем очень быстро поправляются. А еще пиццу. Сейчас вот активно худею», - призналась Татьяна.

Актриса также рассказала, что неоднократно читала роман. Сначала ей казалось, что у нее нет ничего общего с Ольгой Лариной, но потом смогла влюбиться в героиню. Сабинова обнаружила, что она мягкая, легкая и полна энергии.

Ранее на премьере «Онегина» появилась Эвелина Бледанс в блузке покойной Людмилы Гурченко.