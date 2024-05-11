Актриса Татьяна Пилецкая госпитализирована в больницу с переломами. Об этом сообщает «Российская газета».

Актриса из Санкт-Петербурга Татьяна Пилецкая попала в больницу после того, как упала в гостиничном номере. Происшествие случилось во время гастролей артистки в Нижнем Новгороде. Сейчас 95-летняя актриса находится в больнице.

«Единственное лечение в моем случае — это постельный режим. Который я стоически выполняю, врачи сказали, что идет динамика и дело движется к поправке», — рассказала она.

В карьере Татьяны Пилецкой несколько десятков ролей в театре и кино. Одними из самых известных картин, в которых снималась Народная артистка России, являются «Разные судьбы», «Невеста» и «Зеленая карета».

Татьяна Пилецкая — старейшая из действующих актрис России.

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