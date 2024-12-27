НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 декабря 2024, 17:04
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Актриса Татьяна Лютаева показала фото с округлившимся животом

Актриса Татьяна Лютаева поделилась фото, сделанным во время второй беременности.
Актриса Татьяна Лютаева показала фото с округлившимся животом

© Starface.ru

Заслуженная артистка России Татьяна Лютаева показала подписчикам новое фото в социальных сетях. На нем звезда запечатлена во время второй беременности.

На черно-белом снимке актриса стоит в черном джемпере. Одну руку она поставила на бок, а вторую — подняла вверх. Волосы звезда «Гардемарины, вперед!» собрала в прическу.

Актриса Татьяна Лютаева показала фото с округлившимся животом

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Первым мужем артистки был литовский поэт-песенник Олегас Дитковскис. В браке с ним родилась дочь Агния Дитковските, которая пошла по стопам матери.

Во второй раз Лютаева вышла замуж за литовского режиссера Рокаса Раманаускаса. В браке с ним родился сын Доминикас, ставший также актером.

В августе сын Лютаевой женился на своей возлюбленной Александре Григорьевой. Пара зарегистрировала отношения во Дворце бракосочетания «Барвиха Luxury Village» в Москве. Платье невесты, по данным СМИ, стоило 400 тыс. рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Татьяна Лютаева
беременность
актриса