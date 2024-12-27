Актриса Татьяна Лютаева показала фото с округлившимся животом

Заслуженная артистка России Татьяна Лютаева показала подписчикам новое фото в социальных сетях. На нем звезда запечатлена во время второй беременности.

На черно-белом снимке актриса стоит в черном джемпере. Одну руку она поставила на бок, а вторую — подняла вверх. Волосы звезда «Гардемарины, вперед!» собрала в прическу.