Актриса Светлана Тома не желает брать финансовую помощь от дочери

76-летняя Светлана Тома заявила, что не хочет брать финансовую помощь от дочери.

Дело в том, что актриса не привыкла от кого-то зависеть. Знаменитость отметила, что много работает, поэтому не видит смысла в «спонсировании».

«Я кредитоспособна. Если нужно будет, то я сообщу», — пояснила она в телепередаче «Секрет на миллион».

Однако Ирина Лачина все равно пытается помочь матери. Она может купить ей вещи, необходимые в быту.

Напомним, что Светлана Тома в 2001 году получила звание заслуженной артистки РФ. Актриса наиболее известна по фильмам « «Табор уходит в небо», «Марта», «Анна Павлова», «Мой ласковый и нежный зверь».

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