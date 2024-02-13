Актриса Светлана Немоляева поделилась секретами красоты

Советская и российская актриса театра, кино и телевидения Светлана Немоляева 18 апреля отметит 87-летие. Народная артистка продолжает активно работать в театре и кино. Она поделилась с женским журналом Клео.ру своими секретами красоты.

По мнению Светланы Немоляевой, в питании нужно придерживаться простых, но действенных правил.

«Надо просто есть меньше, небольшими порциями. И не подходить к столу вечером, хотя актерам после спектакля хочется и поужинать, и выпить рюмочку», — отметила актриса.

Кроме того, народная артистка не одобряет любого рода вмешательства во внешность.

«Пару раз я пробовала с собой что-то делать у косметологов, но оставила все это, когда увидела, какое безумство началось вокруг с надутыми губами, подрезанными глазами», — поделилась звезда.

Светлана Немоляева признается, что не стесняется возрастных изменений во внешности. Актриса гордится каждой своей морщинкой.

«Морщинки — это мои роли, моя судьба, моя жизнь. Я их не стесняюсь. Конечно, мне хочется чуть подправить глаза — возраст дает о себе знать. Но я знаю, что самое страшное для актрисы — поменять свое лицо, когда человека становится не узнать. Поэтому решила ничего не делать с собой», — заключила артистка.

Ранее мы писали о том, что актриса Татьяна Васильева рассказала о пластических операциях.