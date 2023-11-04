«Сашка целуется с Дорониной»: актриса Немоляева призналась в ревности к коллеге по фильму

Звезда фильмов «Служебный роман», «Гараж», «Небеса обетованные», вдова народного артиста Александра Лазарева Светлана Немоляева не могла смотреть фильм «Еще раз про любовь». Актриса ревновала супруга к коллеге по цеху Татьяне Дорониной.

Светлана Немоляева прожила с супругом Александром Лазаревым в браке 50 лет. В тот год, когда фильм «Еще раз про любовь» вышел на экраны, их сыну Шурику исполнился год. Артистка признается, что тогда страдала от ревности к мужу.

«Фильм не то, что мне не понравился — мне просто неприятно было смотреть, что мой Сашка обнимается, целуется с Дорониной. Это было другое чувство, чисто личное, понятное, по-моему, любой женщине», — объяснила звезда в интервью aif.ru.

Спустя время поменяла свое мнение и смогла посмотреть фильм как произведение. Актриса назвала работу актеров «роскошной», отметив, что в те времена было «немножечко другое искусство». Советское кино, по ее словам, снималось с пропагандистским уклоном.

«Таких фильмов, которые были просто про жизнь и про любовь, а не про политику, не про социалистическое существование нашей страны, не было до выхода картины «Еще раз про любовь»», — рассказала знаменитость.

Напомним, ранее Светлана Немоляева рассказала о сложном характере Татьяны Дорониной и призналась, что во всех постановках, где они были вместе, замечала сложный характер партнерши по сцене.