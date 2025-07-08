Актриса Светлана Иванова объяснила отказ сниматься в любовных сценах

Актриса Светлана Иванова объяснила, почему отказывается сниматься в любовных сценах. Звезда дала интервью изданию «Атмосфера».

Светлана является одной из популярных актрис, а сериалы и полнометражные фильмы предполагают наличие разнообразных сцен, в том числе откровенных. По словам актрисы, у нее принципиальная позиция на этот счет.

«Я принимаю участие в откровенных сценах, если это помогает рассказать историю и раскрывает мою героиню с драматургически нужной стороны. Для меня это не самые комфортные сцены, но они не всегда подразумевают обнажение», — высказалась Светлана.

Женщина считает, что страсть и любовь можно показать без оголенных тел. Она уверена, что благодаря киноязыку такие сцены можно сделать мягче, а зритель при этом почувствует эмоции.

«Мне кажется, что очень часто обнажение используется ради обнажения, а не ради глубины, чего хотелось бы любому артисту», — цитирует звезду WomanHit.ru.

Иванова добавила, что редко кто из актеров желает раздеваться на камеру. Но бывает так, что для сюжета это необходимо – тогда приходится идти на уступки. Важно не терять баланс и не переходить к эротике.

Ранее мы писали о том, что актрисе Рудовой тяжело даются любовные сцены.