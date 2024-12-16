Актриса Светлана Дружинина раскрыла главный киноляп и секрет фильма «Девчата»

Актриса Светлана Дружинина рассказала о главном секрете фильма «Девчата». Многие до сих пор считают, что киноленту снимали в тайге. Однако это не так. По словам артистки, вся работа проводилась на «Мосфильме».

В программе «Сегодня вечером» Дружинина отметила, что ни в какие леса команда проекта ради красивых кадров не ездила. Весь съемочный процесс происходил в павильоне.

«Мне периодически звонят и говорят: «В какой тайге, в какой далекой тайге вы там все снимали». Я говорю: «Я ни в какой тайге ничего не снимала», - поделилась актриса.

Сложность съемок в павильоне была еще в том, что не было снега. Причем даже на улице, так как тогда уже наступила весна. Из-за этого приходилось использовать вату.

Также Светлана Дружинина рассказала о киноляпе, которые многие не заметили.

«Если очень внимательно смотреть снятые вечерние кадры, финальные, там даже троллейбус проезжает. Сейчас это все давным-давно заросло, слава тебе господи», - сообщила актриса.

Ранее в фильме «Служебный роман» нашли новый киноляп.