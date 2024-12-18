Актриса Стася Милославская отреагировала на новость о беременности жены Петрова

Актриса Стася Милославская отреагировала на новость о беременности жены своего бывшего возлюбленного Александра Петрова. Несмотря на то, что расстались звезды плохо, девушка порадовалась за экс-избранника и поставила под его постом лайк.

В социальных сетях Петров сделал важное объявление — совсем скоро он впервые станет папой. Они с супругой Викторией несколько месяцев старались скрывать радостное событие. Но фанаты уже давно подозревали, что девушка ждет ребенка. Догадки поклонников актер подтвердил, опубликовав фото с женой, на котором она демонстрировала округлившийся живот.

На новость отреагировали многие коллеги Александра. Под постом отметились Игорь Верник, Нино Нинидзе, Ксения Бородина. Но пользователей больше всего привлекла реакция Стаси Милославской. Она комментарий не оставила, но лайкнула снимок.

По всей видимости, актриса больше не держит зла на бывшего, который бросил ее ради Виктории. Напомним, что Стася узнала о женитьбе Петрова из СМИ, так как он спонтанно решил отвести девушку, с которой был знаком несколько недель, в ЗАГС.

Ранее Александр Петров рассказал о своей жизни спустя год после свадьбы.