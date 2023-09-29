«Твидовый беспредел»: модная битва Милославской и Старшенбаум
Стилист Мартынова назвала модные провалы актрис Милославской и Старшенбаум .
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Стася Милославская и Ирина Старшенбаум являются востребованными актрисами России. Знаменитости отличаются по типажу, стилю и всегда снимаются в разных проектах. Но одно их объединяет точно — увлечение Александром Петровым. Артистки проиграли битву за сердце коллеги 22-летней Виктории. Мы решили выяснить, кого из экс-возлюбленных Петрова можно назвать иконой стиля. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Дарья Мартынова назвала свою фаворитку в модной битве.
Ирина Старшенбаум
Стилист сравнила повседневные образы Ирины и ее одежду для выхода в свет. В обычной жизни актриса отдает предпочтение простым, но современным вещам, которые не вызывают ощущения «преступной старомодности».
«Хвала всем модным богам! У Ирины образы для жизни «вытягивают» весь твидовый беспредел её светских выходов. Но я бы не сказала, что у нее есть какой-то стиль. Просто девушка. Молодая, милая, красивая. Очень нейтрально и немного пресновато», — высказалась эксперт.
Дарья Мартынова
Стилист
Для светских выходов Старшенбаум выбирает костюмы от Chanel. Однако, по мнению стилиста, подобные вещи идеально смотрятся на девушках до 20 лет и хорошо вписываются в гардеробы дам почтенного возраста.
«Для тех, кто уже не так юн и ещё не так мудр, это — убийцы актуальности. Каким бы модным ни был сам наряд, он смотрится по-бабусячьи на женщинах от 25 до 60 лет», — пояснила стилист.
Дарья Мартынова
Стилист
Стася Милославская
По мнению Дарьи, в образах Стаси меньше аккуратности, чем у Ирины. От этого ее луки выглядят более дерзко и интересно.
«Не сказать, что все образы идеальны. Но смелость и молодость Стаси подкупают и привлекают внимание. То, как она носит простые вещи, можно назвать актуальной, современной манерой ношения. Даже платья в мелкий цветочек или с вишенками на ней смотрятся органично», — высказалась стилист.
Дарья Мартынова
Стилист
Для выхода в свет Милославская выбирает более строгие наряды. Они всегда сдержанные по цвету, без орнамента и фактуры, но при этом одежда подчеркивает фигуру и акцентирует внимание на длинных ногах.
Подводя итоги, Дарья пришла к выводу: в модной битве актрис выиграла Стася Милославская.
«Свой голос я отдаю Стасе за смелость и самобытность в повседневных образах и строгую элегантность в вечерних нарядах», — резюмировала стилист.
Дарья Мартынова
Стилист