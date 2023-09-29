«Твидовый беспредел»: модная битва Милославской и Старшенбаум

Стася Милославская и Ирина Старшенбаум являются востребованными актрисами России. Знаменитости отличаются по типажу, стилю и всегда снимаются в разных проектах. Но одно их объединяет точно — увлечение Александром Петровым. Артистки проиграли битву за сердце коллеги 22-летней Виктории. Мы решили выяснить, кого из экс-возлюбленных Петрова можно назвать иконой стиля. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» стилист Дарья Мартынова назвала свою фаворитку в модной битве.

Ирина Старшенбаум

Стилист сравнила повседневные образы Ирины и ее одежду для выхода в свет. В обычной жизни актриса отдает предпочтение простым, но современным вещам, которые не вызывают ощущения «преступной старомодности».