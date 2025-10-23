Актриса Софья Зайка объяснила свой отказ от партнерских родов

Звезда фильма «Холоп» Софья Зайка впервые рассказала о своей беременности и рождении дочери, а также объяснила, почему ей не нравится идея партнерских родов. Актриса дала интервью WomanHit.ru.

Летом этого года знаменитость стала мамой. Она родила дочь Надю от звукорежиссера Михаила Серебрякова. Женщина вспомнила, как менялось ее эмоциональное состояние в период ожидания ребенка. По словам актрисы, она стала очень сентиментальной.

«Я могла просто расплакаться из-за всего. И спасибо моему мужу, который все достойно пережил и поддержал меня во всем в этот непростой период», — рассказала Зайка.

Несмотря на поддержку супруга во время беременности, на самих родах его не было. Софья считает, что это исключительно женская история.

«Я считаю, что это чисто женская история. Многие сейчас за партнерские роды, это такое распространенное модное явление. Я никого не осуждаю, это выбор каждого», — поделилась своим мнением Софья.

Она убеждена, что «мужская история» начинается уже после появления ребенка на свет.

Что касается выбора имени для новорожденной дочери, то пара выбрала его вместе.

«Мы сразу договорились, еще когда я была в положении, когда не знали, что будет девочка, в общем, уже тогда решили, что если она родится, то назовем Надюшей», — поделилась актриса.

