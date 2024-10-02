Имеет сомнительную репутацию и ведет закрытый образ жизни: что говорят о Софье Синицыной в звездных кругах

Об актрисе Софье Синицыной заговорили этой осенью, и причина вовсе не в ее последнем проекте «Чистые». Знаменитость заподозрили в романе с режиссером Федором Бондарчуком, якобы именно она стала той, кто разлучил постановщика с Паулиной Андреевой. И хоть подтверждений этому нет, слухи продолжают обрастать подробностями. Так, появилась информация, что у артистки могла быть связь и с мужем Ксении Собчак Константином Богомоловым. Портал «Страсти» решил узнать больше о Синицыной и выяснить, что о ней говорят в звездных кругах.

Продюсер Сергей Дворцов, который знаком со многими российскими знаменитостями, признался, что у Софьи в светской тусовке сомнительная репутация. Он отметил, что она делает все, чтобы оставаться «на плаву».

«Я скажу так, репутация у нее не совсем хорошая, были пару моментов с артистами, которых она кидала. Я бы сказал, она такая девочка-проныра», - отметил Дворцов.

Представитель шоу-бизнеса не исключил, что слухи о романах с режиссерами небеспочвенны. Но точно никто не знает, что происходит в ее жизни, так как она довольно скрытная.

«Не исключено, что действительно она может быть или была в каких-то отношениях с Бондарчуком и с Богомоловым опять же для своей выгоды. Она сделает все, чтобы быть, как говорится, всегда в звездной тусовке, где-то как-то на плаву. Хотя действительно о ней очень много времени ничего слышно не было. Поговаривают, что она очень такая закрытая дамочка», - признался продюсер.

Высказался Сергей Дворцов и о работе Синицыной. Не секрет, что многие актеры не только снимаются в кино, но и зарабатывают на корпоративах. Продюсер считает, что Софья – не исключение.

«Ведет ли она сейчас корпоративы? Я думаю, тайно что-то она ведет, есть какая-то работа в любом случае», - поделился Дворцов.

Ранее Софья Синицына рассказала о романе с Павлом Табаковым.