Актриса Софья Лебедева рассказала, что учится заново жить после смерти матери

Актриса Софья Лебедева рассказала, как переживает смерть матери. Звезда призналась в интервью журналу «Атмосфера», что ее жизнь разделилась на «до» и «после».

«С уходом мамы моя жизнь остановилась. У меня как будто все началось с нуля, я учусь заново жить», – поделилась женщина.

Она отметила, что на данный момент много читает и в книгах пытается найти ответы на важные вопросы. Софья сравнила себя с Фениксом, который перерождается из пепла, и вспомнила о произведении Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий герой».

Также знаменитость ощущает сильную поддержку семьи. Но родные не могут полностью наполнить ее душу. С уходом матери она пришла к новой форме веры и духовности, которые дают ей силы для движения вперед. Актриса порассуждала и о карьере, отметив, что не будет уходить из профессии.

«Это встреча с источником всего, что наполняет меня», – призналась звезда.

Лебедева рассказала, что чувствует любовь и поддержку даже от своего питомца – пуделя по кличке Клуни. Она берет с собой собаку даже на съемки.

«Я везде беру ее с собой. Она очень привязана ко мне и не может оставаться одна», – цитирует артистку WomanHit.ru.

Ранее Филипп Киркоров признался, что смерть отца «выбила из строя» и он прервал съемки.