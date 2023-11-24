Актриса сериала «Кухня» Серафима Низовская тайно вышла замуж во второй раз

Актриса Серафима Низовская призналась, что уже месяц является замужней женщиной. Свадьба прошла тайно, и личность нового мужа звезды «Кухни» неизвестна.

В личном блоге Серафима опубликовала кадр с фотосессии, на котором супруг держит ее за руку. Известно, что церемония прошла еще в конце октября текущего года, однако рассказать о создании семьи артистка предпочла только спустя время. Низовская не стала объяснять, почему не афишировала ни свадьбу, ни свой новый роман. Она даже не назвала имени мужа. Однако призналась, что сейчас полностью счастлива.

«Уж месяц, как я вышла замуж, то есть мы поженились и теперь официальная ячейка общества. В тот день утром подруга написала: «Первый раз для шока, второй — для удовольствия». Так и есть» - прокомментировала актриса.

К слову, это уже второй брак Серафимы. Первым ее мужем был журналист Сергей Кешишев, от которого у актрисы есть сын Гектор. А после развода с публицистом она встречалась с коллегой Виталием Кудрявцевым. В этом союзе родился второй ребенок – Савелий. Однако до свадьбы так дело и не дошло.

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