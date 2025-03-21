Актриса Саша Бортич выложила фото предполагаемого бойфренда Сократяна

Артистка опубликовала фото мужчины, воздержавшись от громких признаний, а лишь назвав его «именинником» и добавив к фото эмодзи в виде сердца.

Известно, что Сократяну 27 лет, он появился на свет в китайском городе Цзямусы. Принимал участие в съемках «Трудных подростков», «Неверных», «Курьеров» и других проектов.

Впервые о том, что у Саши Бортич есть возлюбленный, стало известно в конце февраля. Актриса разместила фото с мужчиной, который держал ее за руку. Только тогда знаменитость предпочла скрыть лицо бойфренда. Также минувшей осенью звезда «Я худею» пришла на премьеру сериала «Подростки в космосе» в главной роли с Давидом Сократяном. Некоторые даже смогли заснять их вместе на красной дорожке.

В 2020 году Александра Бортич родила сына от предпринимателя Евгения Савельева. Артистка рассказывала, что они не планировали так быстро становиться родителями, но обрадовались новости о скором пополнении в семье. Знаменитость почти два месяца скрывала, что стала матерью, а потом начала активно делиться моментами из жизни Александра в соцсетях. В мае 2023 года Бортич сообщила, что разошлась с отцом ребенка.

Ранее Саша Бортич призналась в отсутствии чувств к сыну Александру.