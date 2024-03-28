Актриса Александра Бортич припомнила освобожденному Кологривому недавнюю обиду

Актриса Александра Бортич припомнила коллеге Никите Кологривому недавнюю обиду. Она вновь вернулась к теме профессионального образования, которую поднял звезда «Слова пацана» несколько месяцев назад еще до того, как стал участником многих скандалов.

После того, как вышел сериал режиссера Жоры Крыжовникова, в котором одну из ролей сыграл Кологривый, его стали активно приглашать на интервью. В беседах с журналистами Никита делился откровениями, которые не каждому пришлись по вкусу. Так, например, он раскритиковал актеров, который снимаются в кино в главных ролях без диплома театрального ВУЗа. Среди них Саша Бортич. Выпад коллеги ее сильно задел. И даже спустя несколько месяцев она обиду не отпустила.

В день освобождения Кологривого из ИВС, где он был из-за дебоша в баре Новосибирска, актриса написала пост, в котором отметила, что, несмотря ни на что, она отмечает день театра.

«Счастлива, что это и мой праздник тоже (знаете, как сложно не писать «вроде как»), потому что с синдромом самозванца борюсь каждый день. Кажется, что вот-вот все поймут, что я случайный пассажир, на самом деле лох, и выгонят меня», - сообщила Бортич.

Напомним, что Саша действительно не имеет актерского образования, но при этом снимается в довольно масштабных проектах. По мнению Кологривого, успех к ней мог прийти через постель.

Ранее Сергей Светлаков предположил, что Кологривый устроил скандал для пиара.