НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 сентября 2024, 17:10
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Актриса Рудова выбрала для посещения Большого театра ультракороткое платье

Актриса Наталья Рудова пришла в Большой театр в коротком красном платье.
Актриса Рудова выбрала для посещения Большого театра ультракороткое платье

© Tarakanov Vadim/East News

Актриса Наталья Рудова посетила Большой театр в коротком платье и поделилась своими эмоциями. Девушка в соцсетях опубликовала фото в ярком образе и призналась, что была потрясена красотой балета.

Знаменитость решила приобщиться к искусству и выбрала балет «Белый лебедь». Актриса сделала несколько фото в зале Исторической сцены на фоне роскошного интерьера.

Рудова выбрала для похода в Большой театр яркое красное платье, туфли и черный пиджак. Блондинка решила показать стройные ноги, поэтому выбрала ультракороткий наряд.

«Впервые была на балете в Большом театре, смотрели потрясающий «Белый лебедь». Мы с мамой были потрясены этой красотой. Нет слов, чтобы описать наш восторг. С балета ехали молча, просто находились под большим впечатлением», — поделилась эмоциями звезда.

Актриса Рудова выбрала для посещения Большого театра ультракороткое платье

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники отметили, что у Натальи прекрасная фигура, и она «потрясающе» выглядит.

Девушка признавалась, что трудится для того, чтобы поддерживать стройную фигуру. Она следит за питанием и занимается спортом. Иногда у нее бывают срывы, в эти моменты она может набрать лишние килограммы, но потом берет себя в руки и соблюдает режим.

При этом звезда подчеркивала, что старается над своей внешностью прежде всего ради себя, а не ради мужчин.

Ранее мы писали о том, что муж Ирины Нельсон объяснил, почему устроил скандал на светском мероприятии.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Наталья Рудова
платье
Большой театр