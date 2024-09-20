Актриса Рудова выбрала для посещения Большого театра ультракороткое платье

Актриса Наталья Рудова посетила Большой театр в коротком платье и поделилась своими эмоциями. Девушка в соцсетях опубликовала фото в ярком образе и призналась, что была потрясена красотой балета.

Знаменитость решила приобщиться к искусству и выбрала балет «Белый лебедь». Актриса сделала несколько фото в зале Исторической сцены на фоне роскошного интерьера.

Рудова выбрала для похода в Большой театр яркое красное платье, туфли и черный пиджак. Блондинка решила показать стройные ноги, поэтому выбрала ультракороткий наряд.

«Впервые была на балете в Большом театре, смотрели потрясающий «Белый лебедь». Мы с мамой были потрясены этой красотой. Нет слов, чтобы описать наш восторг. С балета ехали молча, просто находились под большим впечатлением», — поделилась эмоциями звезда.