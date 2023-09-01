Актриса Руденко сообщила, что получает пенсию, сопоставимую с зарплатой в театре

Актриса Любовь Руденко сообщила, что получает пенсию, сопоставимую с зарплатой в театре. Знаменитость поделилась откровением с изданием aif.ru.

В Волгограде состоялся кинофестиваль, который посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стала исключением и Любовь Руденко. После мероприятия актриса пообщалась с прессой и рассказала о своей пенсии.

Как выяснилось, за звание заслуженной артистки Руденко получает доплату в 37 тысяч рублей к ежемесячному пособию. Знаменитость отметила, что за последние годы сумма надбавки увеличилась на 7 тысяч.

«Это доплата народным и заслуженным артистам, и она очень ощутима. Это, считай, моя зарплата в театре», — рассказала звезда фильма «Жизнь Клима Самгина».

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