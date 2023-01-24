Актриса Рената Литвинова показала обнаженную грудь в новой фотосессии

Актриса театра и кино Рената Литвинова приняла участие в откровенной фотосессии, где показала всю красоту своего тела. 56-летняя знаменитость появилась на кадрах без одежды, только в черных перчатках.

Блондинка опубликовала чувственный снимок в личном микроблоге. Рената позировала обнаженная, но с прической и макияжем. Ей сделали голливудскую укладку и стрелки. Поклонники в очередной раз убедились, что у артистки прекрасная фигура.

«Наверное, мои фотопубликации будут нарастать какое-то время, а потом я пропаду», – написала Литвинова в соцсетях.