Актриса Рената Литвинова показала обнаженную грудь в новой фотосессии
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Актриса театра и кино Рената Литвинова приняла участие в откровенной фотосессии, где показала всю красоту своего тела. 56-летняя знаменитость появилась на кадрах без одежды, только в черных перчатках.
Блондинка опубликовала чувственный снимок в личном микроблоге. Рената позировала обнаженная, но с прической и макияжем. Ей сделали голливудскую укладку и стрелки. Поклонники в очередной раз убедились, что у артистки прекрасная фигура.
«Наверное, мои фотопубликации будут нарастать какое-то время, а потом я пропаду», – написала Литвинова в соцсетях.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Подписчики осыпали звезду комплиментами.
«Невероятная», «Будем скучать и очень сильно ждать», «Какая вы прекрасная», «С вами не соскучишься», «Каждая публикация – шедевр», «Рената, не надо пропадать», «Я в восторге», – пишут в комментариях.
Несмотря на откровенные снимки в соцсетях, Рената редко говорит о личной жизни. Иногда она публикует свои философские рассуждения, которые вызывают вопросы у фанатов. Недавно она поделилась, что у нее есть шкаф с призраками, в который она иногда уходит от отчаяния. Этот предмет мебели артистка покажет зрителям в пьесе «Кактус». По заявлению знаменитости, он «дождался роли» и будет представлен в постановке.