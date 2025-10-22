Актриса Равшана Куркова поделилась редкими кадрами с пятилетия сына Гаспара

Актриса Равшана Куркова отметила первый юбилей своего сына Гаспара. Мальчику исполнилось пять лет. В своем личном блоге артистка поздравила наследника и опубликовала редкий снимок с ним.

На фотографии именинник изображен с большим воздушным шаром в форме цифры 5. Кроме того, Равшана поделилась видео с обоими детьми — актриса растит еще и дочь Самиру. На кадрах брат с сестрой станцевали в обнимку, а затем сплясали отдельно друг от друга.

Отцом первенца Курковой стал бизнесмен Сергей Амарян, с которым актриса рассталась через некоторое время после рождения сына. Информацию по поводу отца дочери Равшана по-прежнему не раскрывает.

В 2000-х годах кинозвезда состояла в браке с коллегой Артемом Ткаченко. Однако пара распалась через четыре года после свадьбы.

Ранее мы писали о том, что 44-летняя актриса Равшана Куркова со страницы своего блога обратилась к маленькой дочери Самире. Девочке исполнилось два года. В честь этого праздника 44-летняя звезда театра и кино опубликовала снимки с малышкой.