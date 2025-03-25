44-летняя актриса Равшана Куркова снялась с дочерью Самирой в ее день рождения

Актриса Равшана Куркова со страницы своего блога обратилась к маленькой дочери Самире. Девочке исполнилось два года. В честь этого праздника 44-летняя звезда театра и кино опубликовала снимки с малышкой.

На одном из фото Самира позировала в розовом платье и с заколкой в волосах. Девочка улыбалась и тянулась рукой к маме, которая сидела рядом с ней на корточках. Также актриса разместила в Сети снимки дочери с братом Гаспаром.

«Моей самой любимой девчонке сегодня исполняется два года. Хохотушка, умница, добрячуля, амбассадор щек, певунья, бесконечная болтушка, любительница книжек, пазлов, всевозможных альбомов с наклейками, плюшевых мишек и овсяного печенья... Какое же счастье, что ты у нас есть!» - подписала снимки Куркова.

Отметим, что поклонники актрисы не знают, кто отец Самиры. Равшана скрывает эту информацию. Даже о беременности она до последнего не заявляла публично, поэтому появление на свет ее дочери для многих было шоком.

Ранее Равшана Куркова раскрыла секрет своей молодости в 44 года.