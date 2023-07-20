Актриса Раиса Рязанова сообщила, что 74-летняя Алла Пугачева жалеет об отъезде из России. Об этом знаменитость рассказала в беседе с изданием aif.ru.

В новом интервью Рязанова решила высказаться о судьбе уехавшей Пугачевой. По мнению актрисы, за границей певица не будет пользоваться высоким спросом. Она убеждена, что творчество знаменитости могли по достоинству оценить лишь россияне, которые выросли на ее хитах. Вот почему артистка считает, что Пугачева жалеет об отъезде из страны.

Также Рязанова прокомментировала и судьбу супруга Аллы Борисовны. По мнению актрисы, юморист осознал, что не сможет построить карьеру в Израиле. Вот почему он стремится вернуться в РФ и избавиться от статуса иноагента.

«Он сам себе поднакакал и не знает, как оттуда выбраться. Он жалеет о том, что сделал», — резюмировала Рязанова.

Ранее мы писали о том, что актриса Раиса Рязанова получила 99 рублей за роль в фильме «Москва слезам не верит». Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой была названа зависимость, сгубившая актера Дмитрия Назарова.