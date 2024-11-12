Актриса Полина Максимова раскрыла правду об отношениях с Кириллом Плетневым после новостей о романе

Актриса Полина Максимова рассказала, что связывает ее и Кирилла Плетнева. После их совместного выхода в свет в СМИ стали писать об их романе, однако, как заверила звезда «Деффчонок», у них никогда не было романтической связи.

По признанию Максимовой, на премьеру фильма «Декодер. Игра гения» они с Кириллом пришли раздельно. Просто на мероприятии они встретились и попозировали фотографам, из-за чего вновь и возникли слухи. Она отметила, что на протяжении уже двух лет поклонники женят их с Плетневым, но на самом деле никаких предпосылок нет.

«Но дело в том, что у нас исключительно рабочие отношения. Мы относимся друг к другу с большим уважением. Но мы никогда не состояли в отношениях как мужчина и женщина», - заявила актриса в беседе с Kp.ru.

Напомним, что Полина предпочитает не раскрывать подробности личной жизни. До 2021 года она состояла в отношениях с актером Егором Корешковым. А после расставания с ним Максимова перестала рассказывать о новых бойфрендах.

Ранее Полина Максимова заявила, что не вступает в отношения с женатыми мужчинами.