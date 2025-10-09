Актриса Полина Агуреева развелась с мужем Федором Малышевым после 12 лет брака

Заслуженная артистка России Полина Агуреева расторгла брак с актером Федором Малышевым. Их брак продлился 12 лет. При этом о разводе пары общественности не было известно в течение почти трех месяцев, сообщает mk.ru.

Как стало известно, заявление в 420-й участок мирового суда района Сокол пара подала еще в августе. Как положено, супругам дали два месяца на возможное примирение, однако за это время в отношении актеров ничего не изменилось, и спасти брак не удалось.

Иск 49-летней Агуреевой был удовлетворен 7 августа. Сообщается, что артистке пришлось разводиться через суд, поскольку у пары есть несовершеннолетний ребенок: в 2015 году у них родился сын Тимофей.

Это было второе замужество актрисы. Ранее звезда сериала «Жизнь и судьба» уже состояла в браке с режиссером Иваном Вырыпаевым* (признан иноагентом на территории РФ), от которого у нее тоже есть сын. Со вторым супругом, Малашевым, Полина познакомилась в 2011 году в театре «Мастерская Петра Фоменко», где они вместе работали. В 2013 году они оформили отношения.

У актеров значительная разница в возрасте, Агуреева старше теперь уже бывшего избранника на 15 лет.

Ранее мы писали, почему развод для певицы Алсу стал катастрофой.