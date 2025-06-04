Актриса Пилецкая заявила, что ей жаль уехавшую из России Ренату Литвинову. Об этом сообщает NEWS.ru.

Народная артистка России Татьяна Пилецкая, сыгравшая роль в фильме Ренаты Литвиновой «Северный ветер», заявила, что с теплотой вспоминает время, когда она снималась в картине с актрисой.

«Мне было интересно, кого из актрис, она хочет пригласить на эту роль „Вечной Алисы“, которую мне предложила. Я задала ей этот вопрос. „После встречи с вами, никого“, — ответила Рената. В этой картине играла дочь Литвиновой Ульяна, талантливая девочка», — заявила она.

При этом 96-летняя знаменитость подчеркнула, что она жалеет об отъезде актрисы из России.

«Мне очень жаль, что Рената уехала, но насколько мне известно, в Париже учится ее дочка Ульяна, к которой она и решила перебраться», — добавила она.

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