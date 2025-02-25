«Если бы не Федор, ее бы никто не знал»: Паулине Андреевой предрекли забвение после развода с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева — нечастый гость светских мероприятий. А в последние годы она еще и очень выборочно подходит к проектам, в которых снимается. По слухам, она сосредоточена сейчас на проблемах в личной жизни и проходит через развод с режиссером Федором Бондарчуком. Однако официально о расставании супруги не объявляли. Портал «Страсти» решил выяснить, как Андреева стала известна и сколько стоит заполучить ее в фильм или сериал.

В фильмографии Паулины десятки проектов. Причем в некоторых из них она выступает в качестве сценариста. Но, по мнению кинокритика Александра Шпагина, она все же в первую очередь именно актриса.

«Как актриса – старается. Состоялась больше в этой профессии - хотя бы по названиям», - поделился киноэксперт.

Впрочем, об Андреевой, как отметил продюсер Сергей Дворцов, еще несколько лет назад не знал практически никто. Пока она не встретила режиссера Федора Бондарчука. По словам Дворцова, именно кинематографист сделал Паулину известной. Теперь же благодаря мужу она может запрашивать приличные гонорары за съемки.

«Ее никогда никто не видел в звездных кругах. Девочка была фанаткой Федора Бондарчука, и ей просто подфартило. Сейчас ее съемочный день стоит, наверное, 500 тысяч рублей, может, миллион рублей», - рассказал продюсер.

По слухам, сейчас Паулина и Федор находятся в процессе развода. Режиссер выходит в свет в одиночестве и демонстрирует руку без обручального кольца. В окружении пары даже говорят, что супруги уже не живут вместе. И если расставание в итоге подтвердится, по мнению Дворцова, это станет концом карьеры Андреевой.

«Ее 100% забудут после развода, потому что, если бы не Федор, ее бы никто и не знал. Честно вам скажу, она за счет Федора вылезла, стала известна, начала зарабатывать, ее стали приглашать. У него огромные связи в кино, он как лидер, самый лучший, я считаю, режиссер в нашей стране», - заявил Сергей Дворцов.

Ранее появилась информация, что Федор Бондарчук заинтересован в воссоединении с Паулиной Андреевой.