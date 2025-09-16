Актриса Ольга Зуева увезла дочь от Данилы Козловского в США

Актриса Ольга Зуева улетела из России в США и увезла с собой дочь, которую родила от звезды фильма «Экипаж» Данилы Козловского.

При этом сам актер покидать Москву не намерен, так как ему удалось возобновить карьеру после трехлетнего перерыва, несмотря на критику общественников.

Зуева опубликовала в личном блоге видеоролик, сделанный в США на фоне Бруклинского моста. Кроме того, она показала, как Ода Валентина каталась на карусели.

Напомним, Данила Козловский познакомился с Ольгой Зуевой на съемках фильма «Тренер», и у них завязался роман. В феврале 2020 года актриса родила от него дочь в Нью-Йорке. После расставания Зуева приняла решение эмигрировать в США. Сейчас Козловский находится в России и снимается в новом проекте с Паулиной Андреевой.

Ранее 38-летняя актриса Оксана Акиньшина рассекретила романтические отношения с коллегой 40-летним Данилой Козловским. Она опубликовала совместный снимок из отпуска. Слухи об их романе появились еще пять лет назад, когда они снимались в фильме «Чернобыль».