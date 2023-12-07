Актриса Ольга Тумайкина рассказала, как оставила работу из-за болезни дочери

Актриса Ольга Тумайкина сыграла маму главной героини в новом сериале «Госпожа». В жизни она и сама мама: у артистки двое дочерей 15 и 27 лет. Тумайкина вспомнила, что однажды оставила интересную работу из-за болезни дочери.

Интервью у актрисы взял сайт Kp.ru.

В нем Тумайкина рассказала, что ради собственных детей готова многим пожертвовать без раздумий. Для нее на первом месте стоит благополучие семьи. Актрисе комфортно, когда семья находится в финансовой и физической безопасности.

На вопрос, приходилось ли жертвовать крупными проектами, говорит, что было несколько таких случаев.

«Один из самых ярких, пожалуй, когда у Маруси случилось воспаление легких, и нас на «скорой» увезли в клинику и положили надолго… А в то время я как раз приступила к новому спектаклю в театре, и мне пришлось оставить очень интересную работу», - поделилась знаменитость.

Этот случай произошел, когда девочка была слишком маленькая. Тумайкина поняла, что не может бросить дочь в тот момент. Сейчас девочка учится в 8 классе, старшая дочь служит в Театре Вахтангова и строит карьеру.

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