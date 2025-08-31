Актриса Ольга Прокофьева отметила 40-летие работы в театре. Об этом сообщает «7Дней.ru».

На днях состоялось открытие 103-го сезона Театра Маяковского, на котором коллеги Ольги Прокофьевой поздравляли ее с 40-летием работы в коллективе. Так, Светлана Немоляева рассказала о забавной статье, которую прочитала о себе в СМИ.

«Там написали, что я служу в этом театре 87 лет. Притом что мне 88. Ну то есть я родилась и сразу была зачислена в труппу. На самом деле я служу в Театре Маяковского 66 лет», — рассказала она.

62-летняя актриса Ольга Прокофьева призналась, что у нее стаж работы в театре тоже внушительный — 40 лет.

«Удивительно, я помню, как пришла сюда девчонкой. Время пролетело как один день, словно это было вчера. И я по-прежнему бегу сюда с горящими глазами», — поделилась она.

