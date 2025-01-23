Актриса Ольга Ломоносова рассказала о роли, которую она не согласится сыграть. Об этом сообщает NEWS.ru.

Актриса Ольга Ломоносова посетила премьеру фильма «Моди: Три дня на крыльях безумия» в Москве. Она попыталась ответить на вопрос журналистов о том, есть ли для нее табу при выборе роли в кино.

«Сложно сказать, на какую не соглашусь. Никогда не задумывалась над этим. Были в моем творчестве какие-то предложения, от которых я отказывалась. Но не потому, что я такое никогда не играю и это табу. Раздеваться мне особо не предлагали», — заявила она.

При этом актриса добавила, что пока не сыграла роль своей мечты.

«Есть роль, которая тебе будет интересна, которая тебя захватит полностью, где ты перестанешь о чем-либо думать кроме этой роли. Но где она — вопрос», — объяснила она.

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