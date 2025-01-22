«Я столько не зарабатываю»: Ирина Безрукова рассказала о коллекционировании картин и выгорании на работе

Ирина Безрукова рассказала о коллекционировании картин и выгорании на работе. Об этом стало известно «Страстям».

Актриса Ирина Безрукова пришла на премьеру фильма Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия». Знаменитость рассказала, что у нее в коллекции не так много картин, как хотелось бы. По словам Безруковой, все дело в стоимости объектов искусства.

«Это очень дорогая история. Я столько не зарабатываю, чтобы коллекционировать именно то, что мне нравится, но у меня друзья художники, они мне дарят картины. Один из самых известных художников, который мне подарил свой рисунок, это художник-мультипликатор Михаил Алдашин», — рассказала она.

Также знаменитость рассказала о том, как она переживает выгорание и творческие кризисы.

«Дело в том, что каждый новый спектакль это выбор — справлюсь или не справлюсь, так ли все пойдет. Есть такие моменты выгорания, когда ты играешь спектакль больше 10 лет и думаешь, что я могу нового привнести, чтобы это не выглядело как заезженная пластинка? Но, как правило, что-то идет не так или разворачивается таким образом, что ты говоришь: "Ух ты, такой свежий получился спектакль!"» — добавила она.