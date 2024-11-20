Актриса Ольга Кузьмина впервые вышла в свет с рожденной в Аргентине дочерью

Актриса Ольга Кузьмина впервые вышла в свет с дочерью, которую родила в Аргентине. Звезда «Кухни» появилась на премьере фильма «Приключения Паддингтона 3».

В личном блоге артистка разместила кадры с мероприятия, на которых показала, как прошел первый светский вечер ее дочки. Мира-Мария была в красном платье и с хвостиками. Она не капризничала и послушно сидела на руках у мамы и папы, пока они фотографировались на красной дорожке.

«Все по-взрослому! С красной дорожкой и интервью. Что делать с микрофоном — Мира так и не поняла. Вроде хочется съесть, но как будто здесь так не принято», - написала Ольга в личном блоге.

В Сети Миру-Марию сравнили с мультяшкой. Пользователи отметили, что она выглядела на премьере очень мило и хорошо держалась.

«Чудо какое! Ну кукла», «Такая кнопочка прелестная», «Красавица какая!» - оставили комментарии поклонники актрисы.

Напомним, что дочь Кузьмина родила в Аргентине 9 октября 2023 года. Отцом девочки является шоумен Евгений Апанасевич.

Ранее Ольга Кузьмина пожаловалась, что ее с дочерью не пустили на концерт в церкви.