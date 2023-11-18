Актриса Ольга Кузьмина вернулась из Аргентины после родов, об этом сообщает The Voice.

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина несколько месяцев назад уехала в Аргентину, где она 9 октября родила дочь Миру. Отцом девочки стал шоумен Евгений Апанасевич.

Как рассказала сама актриса, перелет из Аргентины в Россию дался не просто. Ей предстояло выдержать две пересадки и тщательные проверки на пограничном контроле.

«Летели мы снова с остановкой в Сан-Паулу. Высадили одну часть пассажиров, устроили перекличку, запустили другую часть и полетели дальше», — рассказала она.

При этом новорожденная все это время проспала, отметила Кузьмина. По прилете актрису встретили сын Ольги вместе с бабушкой.

«Мы долетели, мы в России, все прекрасно. Народ сразу повскакивал. Мы не суетимся, нам ужасно хочется спать, а Мира дрыхнет», — рассказала актриса.

Напомним, Ольга Кузьмина ранее заявляла, что решение рожать за границей было совместным с супругом. Она признавалась, что хочет, чтобы дочь получила гражданство Аргентины.

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