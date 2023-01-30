«Эмоционально меня это не тронуло»: Ольга Кабо откровенно высказалась о разводе с Разгуляевым

Когда-то Ольга Кабо и Николай Разгуляев считались одной из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. За годы брака знаменитости даже успели стать счастливыми родителями, однако любовь им не удалось сохранить. Несколько лет назад супруги развелись, но их разрыв до сих пор считается самым обсуждаемым событием. В новом интервью для издания WomanHit актриса поделилась подробностями семейной жизни.

Ольга призналась: она самостоятельно приняла решение о разводе. По словам знаменитости, не стоит продолжать отношения, которые давно себя изжили. Вот почему на данный момент Кабо ни о чем не жалеет.

«Новый этап моей жизни, уверена, мне к лицу! Я была готова к самостоятельной жизни, понимала все трудности, которые меня ожидают, но я знала, что это - верный шаг. Эмоционально меня ситуация не тронула, а организационные проблемы не особо пугали», — поделилась откровением артистка.

Ольга считает: самое важное в жизни — быть собой и следовать своему внутреннему голосу.

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