Актер Дмитрий Певцов выступил за ужесточение требований к кинопрокату в России

Актер Дмитрий Певцов выступил за возвращение худсоветов и введение более строгих требований к кинопрокату в России. В беседе с ТАСС артист высказал мнение о том, что такое решение может положительно сказаться на кинематографе в стране.

«Абсолютно убежден, что возвращение худсоветов и ужесточение требований к кинопрокату сказалось бы положительно на качестве российского кино. Может быть, чуть меньше стали бы снимать плохих фильмов, но главное — их увидело бы меньшее количество людей», — заявил Дмитрий Певцов.

По словам артиста, создатели кинокартин будут больше заинтересованы в качестве своих работ в случае ужесточения требований. Дмитрий Певцов обратил внимание на то, что все шедевры советского кино рождались «в узком коридорчике» жесткой политической цензуры и профессиональной редактуры.

Напомним, в январе 2025 года актер со скандалом уволился из Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» после 33 лет работы. Портрет Дмитрия Певцова на почетном месте в фойе учреждения убрали после его последнего появления на сцене 24 ноября 2024 года. После этого артист решил, что театр «более не нуждается в его услугах». Ответ учреждения на его увольнение Дмитрий Певцов назвал «бездарной отпиской», в которой так и не были озвучены причины его изгнания.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Певцов раскритиковал современное детское кино в России. По мнению актера, сейчас выходит много «чудовищных» фильмов для детей, которые не имеют отношения ни к семейному кино, ни к искусству.