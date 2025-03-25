Актриса Нонна Гришаева вышла в свет с 18-летним сыном Ильей Нестеровым

Актриса Нонна Гришаева вышла в свет в 18-летним сыном Ильей. Они появились на премьере сериала «Актерище» от KION. Об этом узнал портал «Страсти».

Звезда «Папиных дочек» подобрала для светского мероприятия бархатные брюки и клетчатый пиджак. Образ она дополнила кожаной сумкой, серьгами и кольцом. Сын же Нонны решил одеться проще – на нем были розовая рубашка, свитшот и джинсы.

Напомним, что Илью Гришаева родила в браке с актером Александром Нестеровым. Они вместе с 2006 года. Актриса признавалась, что секрет их счастливого брака в доверии и взаимопомощи. По ее словам, супруг забирает на себя часть ее домашних дел из-за ее плотного рабочего графика.

Также Нонна делилась, что даже спустя годы отношений никогда нельзя забывать радовать партнера. Она отмечала важность заботы и сюрпризов в браке.

Напомним, что у актрисы есть еще и дочь Анастасия. Она родилась, когда Гришаева была замужем за Антоном Деровым.

Ранее Нонна Гришаева рассказала о дружбе с Лизой Арзамасовой.