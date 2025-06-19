Актриса Нонна Гришаева показала редкое фото с дочерью в ее день рождения

Актриса Нонна Гришаева опубликовала в Сети редкое фото с дочерью Анастасией. 19 июня девушке исполнилось 29 лет.

Звезда сериала «Папины дочки» нечасто показывает своих детей публике, но иногда делает исключения. В день рождения наследницы Нонна разместила на своей странице совместное фото и поздравила ее с праздником.

«Хочу, чтобы ты была счастлива, любила и была любима! Чтобы и дальше побеждала на всех конкурсах и реализовала свои самые необыкновенные проекты. Здоровья тебе, сил, вдохновения и радости жизни. А я всегда рядом», - написала Гришаева.