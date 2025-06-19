НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 июня 2025, 16:33
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Актриса Нонна Гришаева показала редкое фото с дочерью в ее день рождения

Актриса Нонна Гришаева показала редкое фото с дочерью в ее день рождения

© Starface.ru

Актриса Нонна Гришаева опубликовала в Сети редкое фото с дочерью Анастасией. 19 июня девушке исполнилось 29 лет.

Звезда сериала «Папины дочки» нечасто показывает своих детей публике, но иногда делает исключения. В день рождения наследницы Нонна разместила на своей странице совместное фото и поздравила ее с праздником.

«Хочу, чтобы ты была счастлива, любила и была любима! Чтобы и дальше побеждала на всех конкурсах и реализовала свои самые необыкновенные проекты. Здоровья тебе, сил, вдохновения и радости жизни. А я всегда рядом», - написала Гришаева.

Актриса Нонна Гришаева показала редкое фото с дочерью в ее день рождения

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В комментариях поклонники актрисы присоединились к поздравлениям и отметили, как выросла Анастасия. Пользователи подчеркнули, что у девушки есть общие черты с матерью.

Напомним, что у Нонны Гришаевой также есть 18-летний сын Илья. Он родился в браке актрисы с Александром Нестеровым. Они вместе с 2006 года. Нонна делилась, что им удается сохранять хорошие отношения в семье благодаря доверию и взаимопониманию.

Ранее Александр Буйнов опубликовал редкое фото 65-летней жены.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Нонна Гришаева
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