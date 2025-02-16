Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на пенсию в 32 тысячи рублей. Об этом сообщает Абзац.

Звезда фильма «Большая перемена» Наталья Гвоздикова заявила, что ей недоплачивают около 20 тысяч рублей, предусмотренные Государственной премией.

«Как не оплачивали премию, так и не оплачивают. Пенсию немного подняли, но она всё равно очень маленькая. Там выходит 32 тысячи рублей. Мне до сих пор приходится работать. Разве можно без работы на такую сумму прожить?» — задается вопросом она.

По словам знаменитости, она получила госпремию за картину «Рождённая революцией», в которой сыграла роль Марии Ивановны Кондратьевой. Гвоздикова уверена, что не получает надбавку из-за того, что до сих пор работает.

Ранее мы писали о том, что актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на мошенников, от которых ее спасает сын.