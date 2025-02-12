Актриса Наталья Гвоздикова пожаловалась на мошенников. Об этом сообщает Абзац.

Звезда «Большой перемены» Наталья Гвоздикова заявила, что ей регулярно звонят мошенники, которые пытаются обманным путем выманить у нее деньги.

«Мне постоянно звонят мошенники. Видимо, считают, что я очень богатая. Причём не только мне, но и моим друзьям. Они пытаются вышибить последние гроши, которые у нас есть», — пожаловалась она.

Однако артистке помогает ее сын, который запрещает ей отвечать на незнакомые номера.

«Сын не разрешает с ними разговаривать, поэтому я чувствую себя в безопасности. Я не даю никаких данных о себе ни в коем случае. Надо всех мошенников отловить и посадить в тюрьму!» — заявила она.

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