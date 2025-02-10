Актриса Наталья Бардо снялась в брюках и топе с разрезами на ужине в Дубае

Актриса Наталья Бардо похвасталась стройной фигурой во время отдыха в Дубае. Звезда примерила черные брюки с низкой посадкой и топ с разрезами для похода в ресторан. Кадры она опубликовала в соцсетях.

Знаменитость отправилась на ужин с подругами и решила продемонстрировать свою фигуру. Для этого она выбрала обтягивающий комплект, состоящий из тонких брюк на шнуровке и топе с вырезами, который напоминал верхнюю часть купальника.

Актриса провела вечер в одном из известных ресторанов, куда прошла по красной дорожке.

Напомним, что Наталья хвасталась успехами в снижении веса после родов. Она рассказывала, что за два месяца избавилась от 17 кг. В этом ей помог ежедневный спорт, куриный бульон без соли, грудка и овсянка на воде. Бардо объяснила, что это был экстренный метод для съемок, но больше подобным образом она не худела.

Сейчас женщина старается следить за питанием, занимается пилатесом и йогой.

Актриса родила сына от режиссера Марюса Вайсберга, который старше ее на 17 лет. Мальчика назвали Эриком. Он появился на свет 31 мая 2016 года.

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